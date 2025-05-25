İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 1580 sağlık çalışanını öldürdü

İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1580 sağlık çalışanını öldürdüğü belirtildi.

İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımda hastaneleri yıkarak ve sağlık personeli ile ailelerini hedef alarak sağlık sektörünün çökmesi için çalışmaya devam ediyor.

Son olarak 24 Mayıs'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir doktorun ailesinin evi hedef alınmıştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun, sağlık sektörünü hedef alan bu saldırılarda 1580 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ifade edildi.

Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde doktorluk yapan Ala en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkması sonrasında evi hedef alınmıştı.

Saldırıda Ala'nın, Yahya (12), Rakan (10), İf (9), Cubran (8), Rislan (7), Rifan (5), Sidin (3), Lokman (2) ve Sidra (6 aylık) olmak üzere 9 çocuğu hayatını kaybetmişti.

Kendisi gibi doktor olan eşi Hamdi en-Neccar (40) ile çocuklarından Adem (11) saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulmuş ve yoğun bakıma alınmıştı.