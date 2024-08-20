İsrail ordusu Gazze'de alıkoyduğu 23 Filistinliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce alıkoyduğu 2'si kadın 23 Filistinliyi serbest bıraktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara saldırısı başlattığı 27 Ekim 2023'ten bu yana alıkoyduğu Filistinlilerden bir kısmını bıraktı.

Serbest bırakılan Filistinliler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Han Yunus'a ulaştı.

Hastane kaynakları, serbest bırakılan yaklaşık 23 Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildiğini aktardı.

Serbest bırakılanlar arasında iki kadının da bulunduğu, psikolojik ve sağlık durumlarının kötü olduğu belirtildi.