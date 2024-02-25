İsrail ordusu, Gazze'de bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda bir askerin öldürüldüğünü, 2'sinin ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir askerin öldürüldüğü belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda İsrailli 2 askerin de ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 239'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 578 İsrail askerinin öldürüldüğü kaydedildi.