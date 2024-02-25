İsrail ordusu, Gazze'de bir askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda bir askerin öldürüldüğünü, 2'sinin ağır yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir askerin öldürüldüğü belirtildi.
Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda İsrailli 2 askerin de ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 239'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 578 İsrail askerinin öldürüldüğü kaydedildi.