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İsrail ordusu Gazze'de bir evi vurdu: 2'si çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Dünya
  • 16.09.2024 09:24
  • Giriş: 16.09.2024 09:24
  • Güncelleme: 16.09.2024 09:43
Kaynak: AA
İsrail ordusu Gazze'de bir evi vurdu: 2'si çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin güneydoğusunda bir evi bombaladığı belirtildi.

Saldırıda 2'si çocuk ve biri kadın 6 sivilin yaşamını yitirdiği, bazılarının yaralandığı bildirilen açıklamada, bombalanan evin yerle bir olduğu ve çevredeki evlerde hasar oluştuğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 206 Filistinli öldü, 95 bin 337 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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