İsrail ordusu, Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında bir basın mensubunun daha yaşamını yitirmesiyle, ölen gazetecilerin sayısı 204'e çıktı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamı dünyaya duyurmak için hayatları pahasına görev yapan Filistinli gazetecileri doğrudan ve sistematik olarak hedef almaya devam ediyor.

İsrail ordusunun öldürdüğü son basın çalışanı Filistin’deki Safa Haber Ajansı Editörü Muhammed Beşir et-Telmis oldu. Telmis, İsrail uçaklarının Gazze’nin Şeyh Rıdvan Mahallesi’ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan da İsrail ordusunun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde uzun namlulu silahla hedef aldığı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Buna göre, İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 204 gazeteciyi öldürdü.