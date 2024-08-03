İsrail ordusu Gazze'de bir üniversiteyi daha bombaladı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Birimi, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bulunan Uygulamalı Bilimler Üniversitesi binalarını bombaladığını duyurdu.

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, bombardıman sonucu üniversite yerleşkesinde bulunan binaların tamamen yerle bir edildiğini belirtti.

Basal, Tel el-Heva Mahallesi'ne giren İsrail ordusunun binaları patlayıcılarla yıktığını, savaş uçuklarının da havadan bombaladığını kaydetti.

AA'ya konuşan görgü tanıkları, üniversitenin olduğu bölgeden şiddetli patlama sesleri duyduklarını ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiğini aktardı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden 1 Ağustos'ta yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında 117 okul ve üniversitenin yıkıldığı, 107 araştırmacı ve öğretim görevlisinin öldüğü bildirilmişti.