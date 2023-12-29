İsrail ordusu Gazze'de son 24 saatte 3'ü ağır 15 askerinin yaralandığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 3'ü ağır 15 askerinin daha yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki askeri zayiata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda aralarında subayların da olduğu 3'ü ağır 15 İsrail askerinin daha yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, kara harekatının başladığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 209'unun durumu ağır olmak üzere 936'ya yükselirken, 7 Ekim'den bu yana toplam yaralı sayısı ise 344'ü ağır olmak üzere 2 bin 180'e ulaştı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı ise 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502'ye yükseldi.