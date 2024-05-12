İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmada bir tuğgeneralin yaralandığını duyurdu
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde girilen bir çatışmada, Güvenlik Sistemi Müfettiş Yardımcısı Tuğgeneral Yogev Bar-Sheshet'in yaralandığını duyurdu.
İsrail ordu radyosu, yaptığı yayınında, Bar-Sheshet'in 10 Mayıs Cuma günü girilen çatışmada orta düzeyde yaralandığını belirtti.
Öte yandan Yediot Ahronot gazetesinin haberinde de Bar-Sheshet'in, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde Filistinlilere saldırı düzenleyen Nahal Tugayı'na eşlik ettiği sırada omuzundan yaralandığı aktarıldı.
Haberde, Bar-Sheshet'in, Zeytun Mahallesi'nde Nahal Tugayı'ndan 4 askerin öldüğü çatışmada yaralanıp yaralanmadığına ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.