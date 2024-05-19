İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, biri subay 4 askerinin ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

Ordunun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Givati ​​Tugayı'nda görevli Nachman Meir Haim Vakanin (20) ile Noam Batan'ın (20) Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.

Aynı çatışmada Givati ​​Tugayı'ndan biri subay 3 askerin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir başka çatışmada da Muharebe Mühendislik Taburu "5832"den bir yedek askerin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.