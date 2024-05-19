İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü duyurdu
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, biri subay 4 askerinin ağır şekilde yaralandığını bildirdi.
Ordunun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Givati Tugayı'nda görevli Nachman Meir Haim Vakanin (20) ile Noam Batan'ın (20) Gazze Şeridi'nin güneyinde çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.
Aynı çatışmada Givati Tugayı'ndan biri subay 3 askerin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir başka çatışmada da Muharebe Mühendislik Taburu "5832"den bir yedek askerin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.