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İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurduğu, tüm bölümlerde elektriklerin kesildiği belirtildi.

Ajans Haberleri
  • 23.11.2023 23:51
  • Giriş: 23.11.2023 23:51
  • Güncelleme: 23.11.2023 23:52
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya beldesi yakınlarındaki Endonezya Hastanesi'nin ana jeneratörünü vurdu.

Jeneratörün vurulması nedeniyle hastanenin tüm bölümlerinde elektrik kesildi.

Hastane çevresinde konuşlanan İsrail tankları da hastanenin çevresi ile ana kapısını hedef aldı.

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