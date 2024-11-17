İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyinde bir askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, başçavuş rütbesindeki yedek asker Idan Keenan'ın (21), Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde dün çıkan çatışmada keskin nişancıların kurşunuyla öldüğü belirtildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 374'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 796'ya yükseldi.