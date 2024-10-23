İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde çok sayıda Filistinliyi alıkoydu

İsrail ordusunun yeniden kara saldırısı başlattığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da çok Filistinliyi alıkoyduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, 6 Ekim'den bu yana kara saldırılarının devam ettiği Cibaliya'nın kuşatıldığı ve bölgen ayrılanların kontrol noktalarından geçmek zorunda kaldığını aktardı.

Bu kontrol noktalarından geçen "belirli yaş aralıklarındaki" erkeklerin bölgeden ayrılırken İsrail askerlerince alıkonduğu ifade edildi.

Alıkonan Filistinli erkeklerin "sorgulanmak üzere" İsrail'e götürüldüğü kaydedildi.

Haberde, alıkonan çok sayıda Filistinlinin İsrail askerlerince bilinmeyen bir yere götürüldüğü anların görüntüsü paylaşıldı.

Görüntüde, Filistinlilerin üç ayrı askeri kamyonun kasasına üst üste doldurulduğu görülüyor.