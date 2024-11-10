İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çevresini bombaladı

İsrail ordusu, bir aydan uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi çevresine yoğun hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresini yoğun bir şekilde bombaladı.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın kuzeybatısında bulunan el-Fahura bölgesinde de İsrail ordusunun evleri hedef alması sebebiyle bölgede büyük patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusu, 25 Ekim'de baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi'nden geride çok sayıda ölü ve hastane içinde büyük bir yıkım bırakarak çekilmişti. Hastanede çok sayıda sağlık çalışanı ve yerinden edilmiş Filistinliyi de gözaltına almıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 552 Filistinli öldü, 102 bin 765 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.