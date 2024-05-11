İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenliyor

İsrail ordusunun başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelere yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Dünya 11.05.2024 22:18 Giriş: 11.05.2024 22:18

Güncelleme: 11.05.2024 22:22 Kaynak: AA

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AA