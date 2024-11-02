İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini vurdu: 50'si çocuk en az 84 kişi katledildi

İsrail ordusunun yaklaşık 1 aydır sıkı kuşatma uyguladığı Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilerin evlerini hedef alarak düzenlediği iki vahşi katliamda 50'den fazlası çocuk 84 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde Şelayil ve el-Gandur ailelerine ait içinde 170 sivilin bulunduğu binaları bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun işlediği iki vahşi katliamda 50'den fazlası çocuk 84 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi enkazda kayboldu ve yaralandı" ifadesi kullanıldı.

SİVİLLERİN SIĞINDIĞI BİNALAR HEDEF ALINIYOR

"İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı" vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun sivillerin ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı binaları hedef aldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun yaklaşık 1 aydır sıkı kuşatma uyguladığı Gazze'nin kuzeyinde sağlık ve sivil savunma ekiplerinin hedef alınmaları sebebiyle görevlerini yerine getiremediği hatırlatıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemini çökerttiği ve hastaneleri hedef alarak hizmet dışı bıraktığı kaydedildi.

Uluslararası toplum ve kuruluşlara "insani görevlerini üstlenme" çağrısı yapılan açıklamada, sivillerin, hastanelerin ve sağlık kurumlarının korunması ve Gazze'deki soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapılması istendi.

Açıklamada, tüm dünya ülkelerine sivilleri, yerinden edilenleri ve çocukları hedef alan bu korkunç katliamları kınama çağrısı yapıldı.

Gazze'de işlenen suçlardan İsrail, ABD yönetimi, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler sorumlu tutuldu.

İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLAMA PLANI

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generallerin planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, ilaç yakıt ve su girişine izin verilmemesini öngörüyor.