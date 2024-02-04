İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 1 askerinin daha öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Harel Tugayı'nın 924. İstihkam Taburu'ndan Şimon Yehoshua Asulin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldü.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 225’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562'ye yükseldiği ifade edildi.