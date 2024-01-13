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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 1 subayının daha öldürüldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda, binbaşı rütbesindeki 1 askerinin öldüğünü duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 13.01.2024 20:57
  • Giriş: 13.01.2024 20:57
  • Güncelleme: 13.01.2024 20:57
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 1 subayının daha öldürüldüğünü açıkladı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Yiftah Tugayı 5037. Taburda" Binbaşı Dan Wajdenbaum'un Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylelikle, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 187'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 521 asker öldürüldü.

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