İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir evi bombaladı, 6 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Bureyc Mülteci Kampı girişinde Filistinli Abdulhadi ailesinin evini bombaladı.

Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti; 10 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 90 Filistinli öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı.