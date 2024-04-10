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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki askerinin yaralandığını açıkladı

Ajans Haberleri
  • 10.04.2024 14:46
  • Giriş: 10.04.2024 14:46
  • Güncelleme: 10.04.2024 14:46
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki askerinin yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki askerinin daha yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun internet sitesinde konuya ilişkin kısa bilgi verildi.

Gazze Şeridi'nde 2 askerin yaralandığı, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılarda yaralı asker sayısının 3 bin 210'a yükseldiği aktarıldı.

Bunlardan 1560'ının Gazze'ye kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den sonra yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, askerlerden 501'inin ağır, 856'sının orta dereceli, 1853'ünün hafif yaralandığı kaydedildi.

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