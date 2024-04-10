İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki askerinin yaralandığını açıkladı
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki askerinin daha yaralandığını duyurdu.
İsrail ordusunun internet sitesinde konuya ilişkin kısa bilgi verildi.
Gazze Şeridi'nde 2 askerin yaralandığı, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılarda yaralı asker sayısının 3 bin 210'a yükseldiği aktarıldı.
Bunlardan 1560'ının Gazze'ye kara saldırılarının başladığı 27 Ekim'den sonra yaralandığı ifade edildi.
Açıklamada, askerlerden 501'inin ağır, 856'sının orta dereceli, 1853'ünün hafif yaralandığı kaydedildi.