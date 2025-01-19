İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni hava saldırılarıyla hedef aldığını duyurdu

İsrail ordusu, savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ni vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan, Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde çeşitli saldırılar düzenlediğini paylaşan İsrail ordusunun topçu birliklerinin de Gazze'nin kuzeyinde ve orta kesiminde bir dizi hedefe saldırı düzenlediği belirtilmişti.

İsrail ordusu, "Hamas yükümlülüklerini yerine getirip bugün serbest bırakılacak kadın İsrailli esirlerin listesini sunana kadar" ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, daha sonra geçtiği haberinde, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak esirlerin listesini arabuluculara teslim ettiğini duyurdu.