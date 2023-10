İsrail ordusu Gazze'ye havadan ilan attı: "Rehinelerle ilgili bilgi verene ödül"

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne havadan attığı ilanlarla, esirlere ilişkin bilgi verenlere "güvenlik ve para" teklif etti.

İlanda "İsrail ordusu maddi bir ödül alacağınızı garanti eder" ifadesi yer aldı.

İsrail ordusunun dağıttığı ilanda ayrıca rehinelerin yerini paylaşanların güvenliğini sağlamak için "azami çaba göstereceğini" duyurdu.

İlanda ayrıca bilgi paylaşımı için telefon numarası ile WhatsApp, Signal ve Telegram adreslerine yer verildi.

İsrail ordusu tarafından dağıtılan ilanda şu ifadeler yer aldı.

If your will is to live in peace and to have a better future for your children, do the humanitarian deed immediately and share verified and valuable information about hostages being held in your area. The Israeli military assures you that it will invest maximum effort in… pic.twitter.com/FhlXR7ZjF5