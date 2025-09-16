İsrail ordusu Gazze'ye kara harekatı başlattı!

ABD basını, İsrail ordusunun Gazze'yi tamamen ele geçirmek için kara harekatı başlattığını duyurdu. İsrailli kaynaklara dayandırılan haberlerde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.

ABD merkezli Axios gazetesine konuşan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın harekatı desteklediğini ancak bir an önce tamamlanmasını istediğini belirtti.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan Filistinliler ağır bombardımanın başladığını söyledi. İsrail medyası ise Gazze'deki patlamaların Tel Aviv'den dahi duyulduğunu belirtti.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Gazze'ye kara harekatı haberlerinin ardından Hamas, "Savaş suçlusu Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki tutsaklarının hayatlarından tamamen sorumludur. ABD yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki vahşi imha savaşının tırmanmasından doğrudan sorumludur" açıklamasında bulundu.

Açıklama, şöyle devam etti: "Başkan Trump'ın işgal ordusunun Gazze Şehri'ne saldırısına ilişkin açıklamaları, Siyonist propagandaya yönelik açık bir önyargı ve açık bir çifte standart uygulamasıdır. ‎ABD yönetimi, Netanyahu'nun, tutukluların serbest bırakılması ve acımasız savaşın sona erdirilmesini sağlayacak bir anlaşmaya varılması şansını yok etmek için çalıştığını biliyor."

"HAMAS'IN ATEŞKES ANLAŞMASINI KABUL ETMESİ İÇİN GÜNLER KALDI" Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını söyledi. İsrail'den Katar'a hareket ederken gazetecilere konuşan Rubio, "İsrailliler orada operasyonlara başladı. Bu nedenle bir anlaşmanın gerçekleşmesi için çok kısa bir zaman dilimi olduğunu düşünüyoruz. Artık aylarımız yok; muhtemelen sadece günlerimiz, belki de birkaç haftamız var" ifadelerini kullandı.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI: GAZZE YANIYOR

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal saldırılarını şiddetlendirdikleri Gazze'ye ordunun "demir yumrukla" saldırdığını belirtti.

X hesabından "Gazze yanıyor" paylaşımında bulunan Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente "demir yumrukla" saldırdığını ifade etti.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı GazzeŞeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.​​​​​​​

Ayrıntılar geliyor...