İsrail ordusu: Gazze'ye kara operasyonu mümkün, hazırız

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, "Gazze'ye kara operasyonu fikri, olasılığı ve seçeneği kesinlikle mümkün ve ordu hazır" açıklamasını yaptı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu seçeneği için ordunun hazır olduğunu duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, AA'ya konuya dair açıklama yaptı.

Sözcü Adraee, Gazze'deki savaşın gerektiği kadar süreceğini ve savaşın süreciyle ilgili bir takvim olmadığını söyledi.

Adraee, "Gazze tam bir kuşatma altında, girilemiyor, çıkılamıyor. (Gazze'ye) Su, elektrik ve yakıt kesildi. Gazze'ye kara operasyonu fikri, olasılığı ve seçeneği kesinlikle mümkün ve ordu hazır" dedi.

İsrail'in Gazzelilere Mısır topraklarına gitmesi için çağrıda bulunmadığını aktaran Adraee, "Gazze'nin çevresindeki İsrail kasabalarının kontrol altına alındığını, Kassam Tugayları unsurlarını arama çalışmalarının sürdüğünü" kaydetti.