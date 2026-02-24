Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail ordusu Gazze'ye saldırdı: Bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, insansız hava aracıyla Gazze'ye saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda bir kişi öldü.

Dünya
  • 24.02.2026 23:18
  • Giriş: 24.02.2026 23:18
  • Güncelleme: 24.02.2026 23:20
Kaynak: AA
İsrail ordusu Gazze'ye saldırdı: Bir Filistinli hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Gazze şehrindeki Eş-Şuheda Caddesi'nde düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Gazze şehrindeki Eş-Şuheda Caddesi'nde ateş açması sonucu bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

BirGün'e Abone Ol