İsrail ordusu Gazze'ye saldırdı: Bir Filistinli hayatını kaybetti
İsrail, insansız hava aracıyla Gazze'ye saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırıda bir kişi öldü.
Kaynak: AA
İsrail'in insansız hava aracıyla (İHA) Gazze şehrindeki Eş-Şuheda Caddesi'nde düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.
Haberde, İsrail ordusuna ait bir İHA'nın Gazze şehrindeki Eş-Şuheda Caddesi'nde ateş açması sonucu bir Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.