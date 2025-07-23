İsrail ordusu Gazze'ye son 24 saatte 120 saldırı düzenledi: Gazze'de toplam can kaybı 59 bin 219'a çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 113 artarak 59 bin 219'a çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı2ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 113 ölü ve 534 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 8 bin 363 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 31 bin 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 59 bin 219'a, yaralıların sayısının 143 bin 45'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı ise 34 artarak 1060'a, yaralıların sayısı da 7 bin 207'ye ulaştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

SON 24 SAATTE GAZZE'YE 120 SALDIRI DÜZENLEDİ

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine 120 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, 5 askeri birliğin kara saldırılarını Gazze'nin farklı bölgelerinde sürdürmeye devam ettiği kaydedildi.