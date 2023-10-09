İsrail ordusu: Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 1000 ton patlayıcı kullanıldı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullandığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne her birine onlarca savaş uçağının katıldığı 4 hava saldırısı düzenlendiği ve 800'den fazla noktanın hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Beyt Hanun'da Hamas'a ait noktalar ve bölgenin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin yanı sıra operasyonların sürdüğü Cebaliye'deki askeri altyapılar ve bir cami gibi Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bazı noktaların vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı ve füze kullanıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu saldırılarda yüzlerce Filistinlinin öldüğünün tahmin edildiği ve sınırı aşarak yakınlardaki yerleşim birimlerine sızan onlarca Hamas mensubunun yakalandığı aktarıldı.