İsrail ordusu Gazze'yi yeniden hedef aldı: 6 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu Gazze kenti ile kuzey bölgelerine saldırılar düzenledi.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Gölü çevresi İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde farklı noktalara düzenlediği saldırılarda da 3 Filistinli öldürüldü.

Ayrıca Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evler İsrail ordusu tarafından havaya uçuruldu.

İsrail ordusu top atışlarıyla Gazze kentinin doğu bölgelerini bombaladı.

İsrail donanmasına ait savaş gemileri de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında Filistinli balıkçılara ateş açtı.