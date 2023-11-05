İsrail ordusu: Gazze’de kara harekatından bu yana 2 bin 500 hedefi vurduk

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde kara saldırıları başlattığı 31 Ekim’den bu yana 2 bin 500’den fazla hedefi vurduklarını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunun başlangıcından bu yana 2 bin 500'den fazla hedefe saldırı düzenledi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Hamas’ın altyapısını yok etmek için “savaş uçaklarını yönlendirmeye ve yüz yüze çatışmalara devam ettiği” kaydedildi.