İsrail ordusu görüntüleri yayınladı: Devrim Muhafızları karargâhı vuruldu

Ortadoğu’da tırmanan gerilim sürerken İsrail, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen hava saldırısına ait görüntüleri kamuoyuna servis etti. İsrail ordusunun paylaştığı videoda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait olduğu belirtilen büyük bir yerleşkenin hassas güdümlü mühimmatlarla vurulduğu anlar yer alıyor.

Hedefleme podu kamerasıyla kaydedildiği anlaşılan görüntülerde, şehir merkezindeki geniş bir kompleksin art arda patlamalarla çöktüğü görülüyor. Patlamaların ardından yoğun duman ve toz bulutu yükselirken çevrede şok dalgalarının oluştuğu dikkat çekiyor.

İsrail ordusu, videonun altına İbranice olarak “İran Devrim Muhafızları Karargâhının imhası” ifadesini ekledi. Saldırının bilançosuna ve olası can kaybına ilişkin İran makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.