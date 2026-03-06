İsrail ordusu, Hamaney'in öldürüldüğü saldırının görüntülerini paylaştı

İsrail ordusu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yerleşkesine düzenlenen saldırının görüntülerini yayımladı.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından, ABD ve İsrail'in emperyalist saldırısında öldürülen İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konutunun hedef alındığı anlar paylaşıldı.

Açıklamada "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait yaklaşık 50 savaş uçağı, Tahran'daki liderlik yerleşkesinin altına inşa edilen Ali Hamaney'in yer altı askeri sığınağını vurdu" ifadeleri kullanıldı.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.