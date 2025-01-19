İsrail ordusu: Hamas'tan esir listeleri alınana kadar ateşkes yürürlüğe girmeyecek

İsrail ordusu, "Hamas yükümlülüklerini yerine getirip bugün serbest bırakılacak kadın İsrailli esirlerin listesini sunana kadar" ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Hamas'ın serbest bırakılacak kadın esirlerin isimlerini vermeyerek yükümlülüklerini yerine getirmediğinin öne sürdü.

Hagari, "Başbakan'ın talimatı uyarınca, Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkes yürürlüğe girmeyecek. İsrail ordusu, Hamas anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece Gazze'de saldırılarına devam ediyor" ifadesini kullandı.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'e teslim edilecek 3 esirin ismi verilmezse ateşkesin devreye alınmayacağı yönünde açıklama yaptı.

İsrail birliklerinin, Gazze'ye topçu saldırıları sürerken, hava saldırısının da düzenlendiği bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail, insansız hava araçları Gazze üzerinde uçuşunu sürdürüyor.