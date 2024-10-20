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İsrail ordusu: Hizbullah'ın Beyrut'taki istihbarat karargâhını bombaladık

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki istihbarat karargâhını bombaladığını, ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırısında da 3 Hizbullah yöneticisinin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Dünya
  • 20.10.2024 14:44
  • Giriş: 20.10.2024 14:44
  • Güncelleme: 20.10.2024 14:50
Kaynak: AA
İsrail ordusu: Hizbullah'ın Beyrut'taki istihbarat karargâhını bombaladık
Fotoğraf: AA

İsrail, Hizbullah'ın Beyrut'taki istihbarat karargâhını bombaladığını iddia etti.

İsrail ordusunun açıklamasında 3 Hizbullah yöneticisinin öldürüldüğü öne sürüldü.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde savaş uçaklarının, Beyrut'ta Hizbullah'ın istihbarat karargâhının yanı sıra yer altı silah üretim atölyesini bombaladığı iddia edildi.

Fotoğraf: AA

Açıklamada ayrıca savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Tibnin bölgesine düzenlediği saldırıda da Hizbullah'ın güney cephesinde "önemli bir lider" olduğu öne sürülen Hac Abbas Selame ile Rida Abbas Avade ve Ahmed Ali Hüseyin'in öldürüldüğü savunuldu.

Hizbullah'tan ise İsrail'in söz konusu iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun, bugün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

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