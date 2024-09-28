İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in dün akşam (27 Eylül) Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı iddia edilen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın akıbeti belirsizliğini korurken, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun resmi X hesabından yapılan paylaşımda Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğü üstü kapalı şekilde doğrulandı. Paylaşımda, "Hasan Nasrallah, dünyayı artık terörize edemeyecek" ifadeleri kullanıldı.

İsrail savaş uçakları dün akşam, Dahiye bölgesini bombardıman çemberine alarak, Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binayı bombalamıştı.

Saldırılar sonucu Dahiye bölgesinde en az 6 bina yerle bir olurken ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 76 kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan Hizbullah, Nasrallah'ın akıbetine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

HASAN NASRALLAH KİMDİR?

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'da başkent Beyrut'ta dünyaya geldi. Nasrallah, ülkenin güneyinde yer alan Sur kenti sakini babasının iş bulmak için geldiği Beyrut'un kuzeydoğusundaki Burc Hamud bölgesinde doğdu.

Lübnan'da iç savaşın başladığı 1975 yılında 15 yaşında olan Nasrallah, ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine bağlı el-Bazuriye köyüne döndü ve orada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı. Irak ve İran'daki Şii merkezlerindeki "havza" diye adlandırılan okullarda dini eğitim alan Nasrallah, daha sonra Lübnan'a dönerek Emel Hareketi'nin lideri Abbas Musevi'nin kurduğu okulda öğrenim gördü.

İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesinden sonra Hizbullah örgütüne katıldı. Abbas Musevi'nin 1992'de İsrail tarafından öldürülmesinden sonra 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi.

İsrail - Lübnan Savaşı sırasında 14 Temmuz 2006'da Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Nasrallah, sağ kurtulmayı başardı.

Hizbullah'ın 2000 yılında güney Lübnan'ın 22 yıl süren İsrail işgalinden kurtarılmasında ve ardından Temmuz 2006 savaşında İsrail'e karşı oynadığı rol, Nasrallah'a büyük prestij kazandırırken, 2006 Lübnan Savaşı'nın galibi, birçok Ortadoğu ülkesinde Hizbullah olarak görüldü.

2011'de Suriye'de başlayan iç savaşta Hizbullah, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek verdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemesi üzerine Nasrallah'ın adı tekrar gündeme geldi.

Nasrallah, Filistin direnişini desteklemek için Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı bir cephe açıldığını duyurdu ve bu cephenin Gazze'deki savaş bitene kadar sakinleşmeyeceğini birçok konuşmasında söyledi.

Bununla birlikte Nasrallah açılan bu cephenin Filistin’e destek cephesi olduğunu vurgulayarak, İsrail’le topyekün bir savaşa girmek istemediklerini ima etti.