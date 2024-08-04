İsrail ordusu ile Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar

Hizbullah, İsrail'in sınırda yer alan Ramya Askeri Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarını güdümlü füze ile hedef aldı. İsrail ordusu ise Mercayun ilçesi çevresindeki Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlendi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasında sınır hattındaki karşılıklı saldırılar sürüyor.

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in sınırda yer alan Ramya Askeri Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarının güdümlü füze ile hedef alındığını duyurdu.

Lüban resmi ajansı NNA'nın haberinde ise İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın sınır bölgesindeki Kfar Killa beldesine art arda 4 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

NNA'da ayrıca, İsrail'in Mahmudiye bölgesi ve Blad beldesi çevresine hava saldırıları gerçekleştirdiği kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Mercayun ilçesi çevresindeki Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyi, İsrail'in de kuzeyinde karşılıklı saldırılar devam ediyor.