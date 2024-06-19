İsrail ordusu ilk kez Lübnan'ın Sur kentine saldırdı

İsrail ordusu ilk defa Lübnan'ın güneyindeki kıyı kenti Sur'a yakın bir bölgeye hava saldırısı düzenledi.

İsrail ilk kez Lübnan'ın Sur kentine saldırdı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail ordusuna ait savaş uçakları Sur kentinin kuzey giriş yolu üzerindeki Şabriha köyüne art arda 2 defa saldırı düzenledi.

NNA geçtiği başka bir haberinde saldırıda Şabriha ve Burgaliye beldesi arasındaki kıyı bölgesinde bulunan 3 katlı bir binanın hedef alındığını belirtti.

Saldırıya ilişkin ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Lübnan medyasının geçtiği görüntülerde hava saldırısının Sur kentine çok yakın bir mesafeyi hedef aldığı, kentin kuzey girişinden yaklaşık 3 kilometre mesafedeki köyün üzerinden dumanların yükseldiği görüldü.