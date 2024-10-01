İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e füzeler atıldı ve ülkede sirenler çalıyor

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "kısa süre önce" İran'dan İsrail'e füzeler atıldığı belirtildi.

Atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Bu açıklamanın ardından ülkenin birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.