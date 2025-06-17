İsrail ordusu: İran füzeleri için erken uyarı vermekte zorlanabiliriz, halk sığınaklara yakın dursun

İsrail İç Cephe Komutanlığı subaylarından Yarbay Tali Varsano Eisman, İran'dan atılan füzelerin tespitinde zorluklar yaşandığını, bu nedenle halkın artık füze saldırılarından 15 ila 30 dakika önce uyarı alma ihtimalinin düştüğünü söyledi.

İsrailli N12 televizyon kanalına konuşan Eisman, insanların geceyi sığınaklarda ya da güvenli alanlara yakın geçirmelerini tavsiye etti.

Eisman, füzelerin neden daha zor tespit edildiğine dair ayrıntı paylaşmadı.

İsrail ordusu ise yaptığı yazılı açıklamada, İç Cephe Komutanlığı’nın talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti ve “Eğer güncelleme olursa, resmi kanallardan duyurulacaktır” ifadelerini kullandı.