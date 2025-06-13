İsrail Ordusu, İran'ın saldırı başlattığını böyle duyurdu: "Tüm İsrail ateş altında"

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini açıkladı. İran Devlet Televizyonu da saldırıyı duyurdu.

İsrail Ordu Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı.

Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.

İsrail Ordusu gelişmeyi: "İran'ın roket atması nedeniyle tüm İsrail ateş altında" ifadesine yer verildi.

İsrail Ordu Radyosu ise İran’ın füze saldırısında 7 yerin isabet aldığını açıkladı.

İRAN, SALDIRININ ADINI "GERÇEK VAAT 3" OLARAK DUYURDU

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejime ait onlarca askeri hedefe, üsse ve havaalanlarına yönelik 'Gerçek Vaat 3' operasyonu başlatıldı" denildi.