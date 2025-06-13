İsrail Ordusu, İran'ın saldırı başlattığını duyurdu: "Tüm İsrail ateş altında"
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini açıkladı.
Kaynak: AA
İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiğini açıkladı.
İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İran'dan İsrail'e doğru füzeler ateşlendi.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail vatandaşlarına sığınaklarda kalmaları çağrısı yapıldı.
Ayrıca, İsrail'deki cep telefonlarında uyarı alarmları çalarak, "sığınaklara gidilmesi" talimatı gönderildi.
İsrail ordusu gelişmeyi: "İran'ın roket atması nedeniyle tüm İsrail ateş altında" ifadesine yer verildi.