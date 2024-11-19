İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 12 Filistinliyi gözaltına alırken Doğu Kudüs'ün Cebel el-Mukebbir bölgesindeki Şeyyah Camisi'ni "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla yıktı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, dün akşam saatlerinden sabaha kadar Batı Şeria’’nın El Halil, Kalkilya, Tubas, Tulkerim ve Ramallah kentlerine baskınlar düzenleyerek aralarında çocuklar ve eski mahkumların da bulunduğu en az 12 Filistinliyi gözaltına aldı.