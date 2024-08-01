İsrail ordusu: Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif Gazze'de öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğünü duyurdu. Deif'in 13 Temmuz'da Han Yunus'ta öldürüldüğü ancak ölümünün ancak teyit edildiği kaydediliyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğünü bildirdi.

IDF, sosyal medya platformu "X" hesabından bir paylaşım yaparak, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in 'bertaraf edildiğini' duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullandı: "Şimdi teyit edebiliyoruz: Muhammed Deif bertaraf edildi."

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated. — Israel Defense Forces (@IDF) August 1, 2024

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Deif'in 13 Temmuz'da Han Yunus kentinde düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü, ölümünün bugün teyit edildiğini aktardı.

HAMAS'IN SİLAHLI KANADINI YÖNETİYORDU

Hakkında detaylı ve kesin bilgilere ulaşılamayn Deif'in, 1965'te Mısır'ın işgali altındaki Gazze'de Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğduğu kaydediliyor. Gerçek ismi Muhammed Diab İbrahim al-Masri, yaklaşık 20 yıldır Hamas'ın silahlı kanadını yönetiyor.

Deif'in daha önce İsrail tarafından düzenlenen 5 suikast girişiminden kurtulduğu biliniyor. İsrail'in en çok arananlar listesinde en üst sırada yer alan Deif, İsrail'e düzenlenen çok sayıda canlı bomba saldırısından da sorumlu tutuluyordu.

HANİYE SUİKASTI

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için gittiği Tahran'da öldürülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniyee'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.