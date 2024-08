İsrail ordusu: Kassam Tugayları lideri Muhammed Deif Gazze'de öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in öldürüldüğünü bildirdi.

IDF, sosyal medya platformu "X" hesabından bir paylaşım yaparak, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed Deif'in 'bertaraf edildiğini' duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler kullandı: "Şimdi teyit edebiliyoruz: Muhammed Deif bertaraf edildi."

We can now confirm: Mohammed Deif was eliminated.