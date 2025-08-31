İsrail Ordusu, Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğünü açıkladı

İsrail Ordusu, Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin dünkü saldırılarda öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Ordusunun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin dünkü Gazze saldırılarında öldürüldüğü doğrulandı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Hudahaifa Kahlout 'Ebu Ubeyde', 7 Ekim 2023'ten önce Hamas'ın Askeri Kanadı'nda kalan son üst düzey teröristlerden biriydi. 7 Ekim Katliamı'nın vahşetini ve kaçırılan İsrailli sivil ve askerlerin görüntülerini yayarak, propaganda ve psikolojik terör kampanyaları yürüttü. Ayrıca Arap dünyasına ve Filistin halkına benzer terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde teşvik edici videolar dağıttı ve Hamas'ın askeri kanadındaki mesajların koordinasyonunu sağladı."