İsrail ordusu katlediyor: Gazze'de bombaların hedefi yine çocuklar oldu!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze'nin ez-Zeytun Mahallesi'ndeki bir binaya düzenlediği saldırı sonucu 2 yaşındaki Filistinli çocuk Enes el-Arair yaşamını yitirdi. Arair'in cansız bedeni El Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 534'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını belirtiyor.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybederken insani kriz de derinleşiyor. Yaşanan sıkıntıların başında temiz suya erişim sorunu geliyor.

Gazze'de su krizinden en çok etkilenenlerin kadınlar ve çocuklar olduğu, salgın hastalıklar nedeniyle gelişmiş ülkelere göre 10 kat daha fazla çocuk ölümünün kayıtlara geçtiği kaydediliyor.