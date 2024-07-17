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İsrail ordusu katlediyor: Gazze'de can kaybı 38 bin 794'e çıktı

İsrail'in 285 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 794'e çıktı. Son 24 saatte Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 81 kişi öldü, 198 kişi yaralandı.

Dünya
  • 17.07.2024 13:55
  • Giriş: 17.07.2024 13:55
  • Güncelleme: 17.07.2024 14:02
Kaynak: İHA
İsrail ordusu katlediyor: Gazze'de can kaybı 38 bin 794'e çıktı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 794'e, yaralıların sayısı ise 89 bin 364'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 285 gündür devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 4 saldırı düzenlediğini, 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 198 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 38 bin 794'e, yaralıların sayısının 89 bin 364'e yükseldiği kaydedildi.

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