İsrail ordusu kaynakları: Lübnan işgali birkaç gün içinde başlayabilir

İsrail Savunma Kuvvetleri kaynakları, Lübnan’ın güneyine yönelik bir işgal operasyonun birkaç gün içinde başlayabileceğini söyledi.

The Jerusalem Post’tan Yonah Jeremy Bob'un haberine göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) kaynakları, söz konusu operasyonun önümüzdeki günlerde gerçekleşmesinin beklendiğini belirtti.

Habere göre İsrail, kara işgalinin şekli ve boyutu konusunda henüz kesin bir karar vermiş değil. Jaruselam Post, söz konusu işgal planının başlangıçta Güney Lübnan'la sınırlı olacağını belirtiyor.

IDF, Hizbullah'ın son iki haftadaki saldırılar karşısında beklenenden çok daha zayıf kaldığını değerlendiriyor. Ancak İsrail, ABD ve Batı'nın kaygılarına yanıt olarak Lübnan'da işgalci bir güç olarak görünmek istemiyor ve operasyonu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması çerçevesinde tanımlamaya çalışıyor.

Haberde ayrıca, Lübnan'a yönelik işgalin ertelenmesi olasılığının da bulunduğu ifade ediliyor. Hizbullah'ın İsrail'e karşı ani bir başarı elde etmesi, müzakereye hazır olduğunu belirtmesi veya ABD'nin baskısının artması gibi durumlarda operasyonun gecikebileceği belirtiliyor. Ancak mevcut durumda, operasyonun beklenenden daha hızlı gerçekleşmesine yönelik bir eğilim olduğu da vurgulanıyor.