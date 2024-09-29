İsrail ordusu, Kızıldeniz yönünden gönderilen İHA'nın engellendiğini duyurdu
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Kızıldeniz yönünden ülkeye doğru ilerleyen insansız hava aracının (İHA) engellendiğini bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, donanmaya ait "Saar 4.5" sınıfı füze botlarının, erken saatlerde Kızıldeniz yönünden ülkeye doğru ilerleyen İHA'yı önlediğini duyurdu.
Ayrıca ülkenin kuzeyindeki Tiberya bölgesine Lübnan'dan atılan 8 roket sonrası bölgedeki alarm sistemlerinin devreye girdiği, bu roketlerin açık alana düştüğü belirtildi.