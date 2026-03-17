İsrail ordusu Laricani'yi hedef aldı

İsrail basınından kritik bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre; İsrail ordusu, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'yi hedef aldı.

İRAN DOĞRULAMADI

İsrail ordusunun Laricani'yi İran'da düzenlenen hava saldırısı ile hedef aldığını belirten İsrailli yetkililer, Laricani'nin hayatını kaybedip kaybetmediğinin ya da yaralanıp yaralanmadığının henüz netlik kazanmadığını kaydetti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Laricani'nin hedef alındığını ima eden konuşmasında "Gece boyunca, saldırıların önemli noktaların imha edilmesinde başarılar kaydedildi" dedi.

İran'dan ise henüz bir doğrulama gelmedi.

BİRLİK ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Öte yandan Ali Laricani, saldırıdan bir gün önce yaptığı açıklamada İslam ülkelerine birlik çağrısında bulunmuştu. Sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, ABD ve İsrail’e karşı ortak duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Laricani, bölgedeki saflaşmaya dikkat çekmişti.