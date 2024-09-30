İsrail ordusu, Lübnan'a kara operasyonu çerçevesinde harekete geçti

İsrail askeri araçlarının, kara saldırıları çerçevesinde, Lübnan sınırına hareket etmeye başladığı bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusunun topçu atışlarıyla bombalamaya başladığı Lübnan'ın güneyinde el-Vezzani sınır bölgesinin karşısındaki Abel el-Kamh beldesi yönünde hareket eden askeri araç sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları, çok sayıda askeri araç uğultusunu duyduklarına vurgu yaparak, İsrail topçularının da el-Vezzani sınır bölgesini topçu atışlarıyla vurduğunu kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu sabah, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a kara saldırısı imasında bulunmuştu.

LÜBNAN ORDUSU SINIRA YAKIN BAZI BÖLGELERİ BOŞALTARAK GERİ ÇEKİLDİ

Lübnan ordusunun İsrail sınırına yakın noktalardaki pozisyonlarını bırakarak sınırdan birkaç kilometre geriye çekildiği bildirildi.

Bölgedeki görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Lübnan ordusuna ait birlikler sınır boylarındaki bazı noktaları boşaltarak geri çekildi.

Konuyla ilgili Lübnanlı makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN SINIRINDAKİ BAZI BÖLGELERİ "ASKERİ YASAK BÖLGE" İLAN ETTİ- İSRAİL'İN

İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki üç yerleşim yerini "askeri yasak bölge" ilan ettiğini ve buralara girişin yasaklandığını bildirdi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan sınır hattının sıfır noktasındaki Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan edildi. Bu bölgelere girişin yasaklandığı duyuruldu.

İSRAİL'İN KARA OPERASYONU KONUSUNDA ABD'Yİ BİLGİLENDİRDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı.

Miller yaptığı açıklamada, “Bu operasyonlar hakkında kendileriyle görüşmelerde bulunduk, ancak bunların zamanlaması ve amacı hakkında kendilerinin konuşmasına izin vereceğim. Bize bir dizi operasyon hakkında bilgi verdiler. Şu anda bize bunların sınıra yakın Hizbullah altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu söylediler, ancak bu konuda sürekli görüşmeler yapıyoruz” dedi.

Miller, ayrıca her iki tarafa da gerilimi tırmandırıcı adımlar atmamaları ve ateşkesi kabul etmeleri çağrısında bulundu.