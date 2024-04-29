Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail ordusu, Lübnan'a saldırı düzenlediğini açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Raşaya el-Fuhar ve el-Hiyam bölgelerinde Hizbullah'a ait noktalara saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Dünya
  • 29.04.2024 18:19
  • Giriş: 29.04.2024 18:19
  • Güncelleme: 29.04.2024 18:23
Kaynak: AA
İsrail ordusu, Lübnan'a saldırı düzenlediğini açıkladı
AA

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenlediğini duyurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının Raşaya el-Fuhar ve el-Hiyam bölgelerinde Hizbullah'ın roketler attığı noktalar ile bir askeri binayı bombaladığı ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şab bölgesinde de muhtemel tehditlere karşı topçu atışları yapıldığı aktarıldı.

İsrail ile 8 Ekim 2023’ten beri yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 287’ye yükselmişti.

Ayrıca çatışmalarda, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

İsrail’in Refah’a saldırısında can kaybı 25’e yükseldi
İsrailden büyükelçiliklerine talimat: Hazırlıklı olun
BirGün'e Abone Ol