İsrail ordusu, Lübnan'da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun hava saldırılarında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldiği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlediği noktalardan alevler yükseldiği görüldü.

30 FÜZE PLATFORMU VE 150 FÜZE RAMPASI HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugün yaptığı konuşmadan önce Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenlemişti.